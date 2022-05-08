8 Мая 2022 21:27

Казахстанка уступила японке в турнире по настольному теннису в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В США проходит турнир по настольному теннису «WTT Feeder». Казахстан на данных соревнованиях представляет Зауреш Акашева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/32 финала турнира (Фремонт, США) казахстанка встретилась с японкой Ханой Есимото и уступила ей со счетом 2:4 (4:11, 11:3, 11:8, 8:11, 8:11, 8:11).

Теперь наша спортсменка из Фремонта переезжает в округ Уэстчестер (штат Нью-Йорк), где с 11 по 15 мая состоятся очередные соревнования «WTT Feeder».