Казахстанка установила рекорд на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Надежда Морозова установила личный рекорд на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) и стала третьей в группе B, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) казахстанка Надежда Морозова установила личный рекорд. Это ей удалось на дистанции 3000 метров. Ее финишное время составило 4:07.602.

Казахстанка в итоге стала третьей в группе B. Первой финишировала Рагне Виклунд (Норвегия), а второй - Мелисса Вийфе (Нидерланды). У мужчин на дистанции 5000 метров (группа B) Виталий Щиголев показал десятый результат, Дмитрий Морозов - 16-й, а Бакдаулетов Сагатов - 19-й.

Напомним, в рамках третьего соревновательного дня проявила себя Екатерина Айдова. Представительница Казахстана одержала победу в группе B на дистанции 1000 метров, а казахстанский конькобежец Роман Креч финишировал третьим в группе B.