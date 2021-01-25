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    20:16, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанка установила рекорд на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Надежда Морозова установила личный рекорд на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) и стала третьей в группе B, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) казахстанка Надежда Морозова установила личный рекорд. Это ей удалось на дистанции 3000 метров. Ее финишное время составило 4:07.602.

    Казахстанка в итоге стала третьей в группе B. Первой финишировала Рагне Виклунд (Норвегия), а второй - Мелисса Вийфе (Нидерланды). У мужчин на дистанции 5000 метров (группа B) Виталий Щиголев показал десятый результат, Дмитрий Морозов - 16-й, а Бакдаулетов Сагатов - 19-й.

    Напомним, в рамках третьего соревновательного дня проявила себя Екатерина Айдова. Представительница Казахстана одержала победу в группе B на дистанции 1000 метров, а казахстанский конькобежец Роман Креч финишировал третьим в группе B.

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