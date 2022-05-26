26 Мая 2022 20:15

Казахстанка успешно стартовала в парном разряде «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла первый матч парного разряда Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад Майя казахстанка одержала победу над японским дуэтом Эри Ходзуми — Макото Ниномия в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 52 минуты.

По ходу матча пара Данилиной исполнила четыре подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, казахстанка и бразильянка выиграли целых 12 очков и четыре гейма подряд.

Матч проходил на стадии 1/32 финала турнира Большого шлема в Париже.