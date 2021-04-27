Казахстанка Ульяна Балаганская стала второй на азиатской квалификации по фехтованию

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит азиатский отборочный турнир по фехтованию. Казахстанка Ульяна Балаганская отметилась завоеванной медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала второй в соревнованиях по фехтованию на шпаге. В главной схватке спортсменка встретилась с Абдул Рахман Кирией из Сингапура. Итогом противостояния стала победа соперницы - 13:15.

Напомним, что лицензии распределяются среди победителей.