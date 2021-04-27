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    03:00, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанка Ульяна Балаганская стала второй на азиатской квалификации по фехтованию

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит азиатский отборочный турнир по фехтованию. Казахстанка Ульяна Балаганская отметилась завоеванной медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Она стала второй в соревнованиях по фехтованию на шпаге. В главной схватке спортсменка встретилась с Абдул Рахман Кирией из Сингапура. Итогом противостояния стала победа соперницы - 13:15.

    Напомним, что лицензии распределяются среди победителей.


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