Казахстанка три раза отправила в нокдаун боксершу из Саудовской Аравии на Азиаде-2022

На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу в Китае стартовал очередной соревновательный день у боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Женская сборная Казахстана представлена шестью спортсменками. Помимо Натальи Богдановой, в заявку попали Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

В женской сетке весовой категории до 66 килограммов Наталья Богданова встретилась на ринге с Рагад Ибрагим аль-Наими из Саудовской Аравии. Поединок завершился досрочной победой Богдановой, которая трижды в первом раунде отправила соперницу в нокдаун.

Как сообщалось, вчера выстпуление на Азиаде-2022 начал казахстанец Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 килограммов) — в своем стартовом бою он победил единогласным решением судей иорданца Обада Алкасбеха.



