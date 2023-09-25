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    14:00, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанка три раза отправила в нокдаун боксершу из Саудовской Аравии на Азиаде-2022

    Казахстанка три раза отправила в нокудаун боксершу из Саудовской Аравии на Азиаде-2023
    Фото: shutterstock.com

    На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу в Китае стартовал очередной соревновательный день у боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Женская сборная Казахстана представлена шестью спортсменками. Помимо Натальи Богдановой, в заявку попали Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

    В женской сетке весовой категории до 66 килограммов Наталья Богданова встретилась на ринге с Рагад Ибрагим аль-Наими из Саудовской Аравии. Поединок завершился досрочной победой Богдановой, которая трижды в первом раунде отправила соперницу в нокдаун.

    Как сообщалось, вчера выстпуление на Азиаде-2022 начал казахстанец Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 килограммов) — в своем стартовом бою он победил единогласным решением судей иорданца Обада Алкасбеха.

    Теги:
    Бокс Спорт Азиатские игры
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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