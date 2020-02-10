Казахстанка Татьяна Нерознак завоевала две медали открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике

ГОМЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Гомеле в Беларуси состоялся открытый Кубок страны по легкой атлетике. В соревнованиях приняла участие казахстанская легкоатлетка Татьяна Нерознак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Казахстанская спортсменка завоевала две золотые медали по итогам республиканского первенства. Нерознак соревновалась на двух дистанциях: 1500 метров и 3000 метров. На дистанции 1500 метров она показала время 4:24.83., а на дистанции 3000 метров легкоатлетка показала результат: 9:45.27.



