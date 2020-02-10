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Казахстанка Татьяна Нерознак завоевала две медали открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике

10 Февраля 2020 14:36
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Казахстанка Татьяна Нерознак завоевала две медали открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике

ГОМЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Гомеле в Беларуси состоялся открытый Кубок страны по легкой атлетике. В соревнованиях приняла участие казахстанская легкоатлетка Татьяна Нерознак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Казахстанская спортсменка завоевала две золотые медали по итогам республиканского первенства. Нерознак соревновалась на двух дистанциях: 1500 метров и 3000 метров. На дистанции 1500 метров она показала время 4:24.83., а на дистанции 3000 метров легкоатлетка показала результат: 9:45.27.



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Ключевые слова: Спорт,
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