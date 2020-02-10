Новости
Казахстанка Татьяна Нерознак завоевала две медали открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике
10 Февраля 2020 14:36
Поделиться:
ГОМЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Гомеле в Беларуси состоялся открытый Кубок страны по легкой атлетике. В соревнованиях приняла участие казахстанская легкоатлетка Татьяна Нерознак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Новости по темеРегиональный центр развития World Athletics могут открыть в Нур-Султане Президент World Athletics оценил перспективы развития легкой атлетики в Казахстане Семь крытых легкоатлетических манежей планируют построить в Казахстане
Казахстанская спортсменка завоевала две золотые медали по итогам республиканского первенства. Нерознак соревновалась на двух дистанциях: 1500 метров и 3000 метров. На дистанции 1500 метров она показала время 4:24.83., а на дистанции 3000 метров легкоатлетка показала результат: 9:45.27.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Когда стартует VIII зимняя Универсиада в Казахстане
- Стали известны все участники финального раунда олимпийской квалификации по хоккею
- Вуэльта Валенсии: два гонщика «Астаны» - в десятке сильнейших общего зачета
- На HBO не знали, где Казахстан: Леффлер раскрыл секрет популярности Головкина
- Кубок Европы по фристайлу-могулу: Анастасия Городко завоевала две медали
- Бауыржан Исламхан обратился к фанатам футбольного клуба «Аль-Айн»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047