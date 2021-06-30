Казахстанка сыграет в квалификации юниорского «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспитанница школы тенниса Усть-Каменогорска стала второй теннисисткой в истории казахстанского тенниса, которая выступит в квалификации юниорского «Уимблдона», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, спустя 7 лет Татьяна повторила успех Асии Даир, которая в 2013 году остановилась в шаге от попадания в основную сетку. Тогда наша теннисистка во втором отборочном раунде уступила Пеппе Хорн из Великобритании.

«Карьера Тани на турнирах «Большого шлема» должна была начаться ещё в Австралии в начале года. Однако из-за пандемии не вышло. Затем мы должны были поехать играть во Францию на «Ролан Гаррос», но не смогли оформить визу. В данный момент она уже находится в Лондоне. 1 июля стартует квалификация, сейчас ждем жеребьевку и первую соперницу» , - рассказал отец спортсменки Юрий Николенко.

В обновленном юниорском мировом рейтинге Николенко занимает 85 место.