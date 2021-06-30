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    14:53, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанка сыграет в квалификации юниорского «Уимблдона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспитанница школы тенниса Усть-Каменогорска стала второй теннисисткой в истории казахстанского тенниса, которая выступит в квалификации юниорского «Уимблдона», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, спустя 7 лет Татьяна повторила успех Асии Даир, которая в 2013 году остановилась в шаге от попадания в основную сетку. Тогда наша теннисистка во втором отборочном раунде уступила Пеппе Хорн из Великобритании.

    «Карьера Тани на турнирах «Большого шлема» должна была начаться ещё в Австралии в начале года. Однако из-за пандемии не вышло. Затем мы должны были поехать играть во Францию на «Ролан Гаррос», но не смогли оформить визу. В данный момент она уже находится в Лондоне. 1 июля стартует квалификация, сейчас ждем жеребьевку и первую соперницу» , - рассказал отец спортсменки Юрий Николенко.

    В обновленном юниорском мировом рейтинге Николенко занимает 85 место.


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