Казахстанка стартовала с победы на Grand Slam по дзюдо в Израиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве (Израиль) стартовал турнире по дзюдо серии Grand Slam. На старте команда Казахстана отметилась победой и поражением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

У мужчин в категории до 60 килограммов покинул турнир Магжан Шамшадин. Он в первой же схватке потерпел поражение от украинца Артема Лысюка. Также в этом весе Гусман Кыргызбаев, который стартует со второго круга, узнал своего соперника. Против него на татами выйдет бразилец Аллан Кувабара, победивший в первом круге Отара Бестаева из Кыргызстана.

В женских соревнованиях с победы стартовала Севара Нишанбаева. В первой схватке в категории до 57 килограммов она досрочно победила немку Паулин Старке. В следующем раунде он встретится с Каей Кайзер из Словении.

В свою очередь в весе до 48 килограммов завершила выступление Галия Тыныбаева. Она проиграла россиянке Сабине Гилиязовой.