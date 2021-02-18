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    15:15, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанка стартовала с победы на Grand Slam по дзюдо в Израиле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве (Израиль) стартовал турнире по дзюдо серии Grand Slam. На старте команда Казахстана отметилась победой и поражением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    У мужчин в категории до 60 килограммов покинул турнир Магжан Шамшадин. Он в первой же схватке потерпел поражение от украинца Артема Лысюка. Также в этом весе Гусман Кыргызбаев, который стартует со второго круга, узнал своего соперника. Против него на татами выйдет бразилец Аллан Кувабара, победивший в первом круге Отара Бестаева из Кыргызстана.

    В женских соревнованиях с победы стартовала Севара Нишанбаева. В первой схватке в категории до 57 килограммов она досрочно победила немку Паулин Старке. В следующем раунде он встретится с Каей Кайзер из Словении.

    В свою очередь в весе до 48 килограммов завершила выступление Галия Тыныбаева. Она проиграла россиянке Сабине Гилиязовой.


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