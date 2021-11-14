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Казахстанка стала второй в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

14 Ноября 2021 18:36
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Казахстанка стала второй в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польша в эти дни принимает этап Кубка мира по конькобежному спорту. Представительница команды Казахстана Екатерина Айдова показала второй результат в группе B, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

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Она проявила себя на дистанции 1500 метров. Ее финишное время составило 1:59.590. Первой же была Изабэль Вайдман из Канады. Третьей финишировала Никола Здрахалова из Чехии.

Добавим, что днем ранее она была первой в группе B на дистанции 1000 метров.

Соревнования в группе А (1500 метров) состоятся сегодня, 14 ноября.


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#Спорт   #Польша  
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