Казахстанка стала второй на чемпионате Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров начались финальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня проходят финалы у юниоров: в дневной сессии выступают девушки, в вечерней сессии — юноши.

Первой выступившей финалисткой от сборной Казахстана стала Карина Токубай. В финале в весовой категории до 50 килограммов она встретилась с Вини из Индии. Бой за «золото» закончился победой Вини единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Карина Токубай завершила выступление на континентальном первенстве с серебряной медалью.

Всего в финале Казахстан представляют 27 боксеров (14 — у юниоров, 13 — у молодежи).

Фото: prosports.kz