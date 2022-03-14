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    18:00, 13 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанка стала второй на чемпионате Азии по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров начались финальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сегодня проходят финалы у юниоров: в дневной сессии выступают девушки, в вечерней сессии — юноши.

    Первой выступившей финалисткой от сборной Казахстана стала Карина Токубай. В финале в весовой категории до 50 килограммов она встретилась с Вини из Индии. Бой за «золото» закончился победой Вини единогласным решением судей — 5:0.

    Таким образом, Карина Токубай завершила выступление на континентальном первенстве с серебряной медалью.

    Всего в финале Казахстан представляют 27 боксеров (14 — у юниоров, 13 — у молодежи).


    Фото: prosports.kz

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