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    15:46, 13 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанка стала восьмой на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нидерландах проходит финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту. В Национальном олимпийском комитете РК сообщили результаты женских соревнований на дистанции 1500 метров, передает МИА «Казинформ».

    Казахстан в этом виде был представлен двумя спортсменками. Надежда Морозова сумела войти в десятку лучших, показав восьмой результат. Екатерина Айдова финишировала 12-й.

    Победа одержала японка Михо Такаги. Следом финишировала Антуанетта де Йонг (Нидерланды). Норвежка Рагне Виклунд замкнула тройку лучших.


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