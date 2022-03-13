Казахстанка стала восьмой на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нидерландах проходит финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту. В Национальном олимпийском комитете РК сообщили результаты женских соревнований на дистанции 1500 метров, передает МИА «Казинформ».

Казахстан в этом виде был представлен двумя спортсменками. Надежда Морозова сумела войти в десятку лучших, показав восьмой результат. Екатерина Айдова финишировала 12-й.

Победа одержала японка Михо Такаги. Следом финишировала Антуанетта де Йонг (Нидерланды). Норвежка Рагне Виклунд замкнула тройку лучших.