РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 05 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанка стала третьей в забеге на 500 метров на ЧМ по классическому многоборью

    None
    None
    ХАМАР. КАЗИНФОРМ - В Хамаре (Норвегия) в эти дни проходит чемпионат мира по спринтерскому и классическому многоборью. Казахстанка Надежда Морозова стала третьей в забеге на 500 метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанка показала результат 38.590, что позволило ей расположиться на третьей строчке в итоговом протоколе.

    Первое место заняла представительница Японии Михо Такаги. На втором месте расположилась ее соотечественница Аяно Сато.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!