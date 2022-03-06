Казахстанка стала третьей в забеге на 500 метров на ЧМ по классическому многоборью

ХАМАР. КАЗИНФОРМ - В Хамаре (Норвегия) в эти дни проходит чемпионат мира по спринтерскому и классическому многоборью. Казахстанка Надежда Морозова стала третьей в забеге на 500 метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка показала результат 38.590, что позволило ей расположиться на третьей строчке в итоговом протоколе.

Первое место заняла представительница Японии Михо Такаги. На втором месте расположилась ее соотечественница Аяно Сато.