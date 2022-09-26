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    10:20, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанка стала третьей на турнире по настольному теннису в Грузии

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    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В столице Грузии завершился турнир по настольному теннису WTT Youth Contender с участием спортсменов из 20 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанка Сарвиноз Миркадирова (Казахстан) завоевала бронзовую награду в возрастной группе до 19 лет. В рамках турнира она победила Нини Липартия (Грузия) 3:0, Мане Казарян (Армения) 3:0, Тако Рижвадже (Грузия) 3:1, а в полуфинале уступила Конг Цз Лам (Гонконг) 1:3.


    Фото: olympic.kz



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