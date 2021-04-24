Казахстанка стала третьей на турнире по маунтинбайку в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова поднялась на пьедестал международного турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка завоевала бронзовую медаль. Первой на финише была Ирина Попова из Украины, а второе место осталось за Верой Медведевой из России.

У мужчин Темирлан Мухамедьянов стал седьмым, а Шакир Адилов - восьмым.