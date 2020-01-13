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Казахстанка стала третьей на Гран-при по стендовой стрельбе в Кувейте
13 Января 2020 21:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кувейт в эти дни принимает Гран-при по стендовой и пулевой стрельбе. Сегодня Казахстан отметился первой наградой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Давыдова. Она стала третьей в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «трап».
Другая казахстанка Екатерина Иванова в этом же виде программы показала шестой результат.
Первой стала Гайя Рагацинни (Италия). Серебряную медаль завоевала Гиулия Грассиа (Италия).
Ключевые слова: Спорт,
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