Казахстанка стала третьей на Гран-при по стендовой стрельбе в Кувейте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кувейт в эти дни принимает Гран-при по стендовой и пулевой стрельбе. Сегодня Казахстан отметился первой наградой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Давыдова. Она стала третьей в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «трап».

Другая казахстанка Екатерина Иванова в этом же виде программы показала шестой результат.

Первой стала Гайя Рагацинни (Италия). Серебряную медаль завоевала Гиулия Грассиа (Италия).

