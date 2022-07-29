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Казахстанка стала третьей на ЧМ U17 по женской борьбе
29 Июля 2022 17:37

Казахстанка стала третьей на ЧМ U17 по женской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Алина Ертостик стала третьей на чемпионате мира U17 по женской борьбе в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка проявила себя в категории до 73 кг. В полуфинале Алина уступила Прие (Индия), которая впоследствии стала чемпионкой мира.

В схватке за третье место казахстанке противостояла американка Кайулани Гарсия. Сильнее оказалась Алина Ертостик, завоевавшая бронзовую медаль.



Фото: olympic.kz





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