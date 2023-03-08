Казахстанка стала серебряной призеркой юниорского чемпионата Азии по фехтованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортсменка из Казахстана Александра Тамбовцева выиграла медаль чемпионата Азии по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования Казахстана.

Александра Тамбовцева стала серебряной призеркой чемпионата Азии по фехтованию на шпагах среди юниоров.

Александра успешно прошла квалификационную сетку, но ей не хватило одного решающего шага, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала.

«Поздравляем нашу команду с еще одной серебряной медалью и желаем нашим юниорам успехов в предстоящих командных состязаниях», - отметили в федерации.

