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Казахстанка стала серебряной призеркой Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

15 Ноября 2021 18:57
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Казахстанка стала серебряной призеркой Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске в рамках Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам состоялись женские соревнования на дистанции 10 километров свободным стилем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Ее выиграла россиянка Екатерина Смирнова. Второй на финише была представительница команды Казахстана Ксения Шалыгина.

Замкнула тройку лучших Наталья Мекрюкова из России.

Всего в стартовом протоколе значилось 40 участниц.


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#Акмолинская область   #Спорт  
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