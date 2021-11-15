Казахстанка стала серебряной призеркой Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске в рамках Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам состоялись женские соревнования на дистанции 10 километров свободным стилем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее выиграла россиянка Екатерина Смирнова. Второй на финише была представительница команды Казахстана Ксения Шалыгина.

Замкнула тройку лучших Наталья Мекрюкова из России.

Всего в стартовом протоколе значилось 40 участниц.