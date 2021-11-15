+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -3 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанка стала призером забега Marseille – Cassis во Франции

15 Ноября 2021 22:17
Поделиться:
Казахстанка стала призером забега Marseille – Cassis во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана, участница Олимпийских игр в Токио-2020 Жанна Мамажанова выступила в международном полумарафоне Marseille – Cassis Classique Internationale – 2021 во Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новости по теме
«Барыс» назвал состав на очередной выезд в КХЛ
Казахстанская федерация футбола отказывается от финансирования за счёт государства Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в Уральске Волейболисты Алматы выиграли суперкубок Казахстана и выступят в лиге чемпионов Азии

Армейская спортсменка преодолела 20-километровую дистанцию за 1 час 16 минут и 28 секунд и заняла третье место.

«Это ежегодный международный полумарафон, который проходит по маршруту от города Марсель до города Кассис во Франции. Каждый год в нем соревнуются около 20 тысяч бегунов, – поделилась Жанна Мамажанова. – Участие в подобных спортивных мероприятиях дает атлетам возможность отслеживать свой спортивный рост и достижения в контексте самых значимых забегов. Это своеобразная проверка на прочность и выносливость».

Marseille – Cassis входит в десятку известных полумарафонских гонок в мире. Впервые он был организован в 1979 году. Маршрут протяженностью в 20 км осложнен 327-метровым подъемом на холм.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Франция  
Поделиться:
Новости по теме
«Барыс» назвал состав на очередной выезд в КХЛ
Казахстанская федерация футбола отказывается от финансирования за счёт государства
Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в Уральске
Волейболисты Алматы выиграли суперкубок Казахстана и выступят в лиге чемпионов Азии
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
3 В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
4 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
5 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
6 Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области
Читайте также
Александр Бублик остался на 36-й позиции в рейтинге АТР
Казахстанка завоевала «бронзу» международного турнира по таеквондо во Франции
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив