Казахстанка стала призером этапа Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала призером этапа Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в регионе Инцель в Германии. По итогам забегов на дистанции 1000 метров Алина Дауранова заняла второе место. Казахстанка показала результат 1:17:23.

По итогам конкурса в тройку лидеров вошли Смит Пиен (Нидерланды) и Анастасия Семенова (Россия).