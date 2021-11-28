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Казахстанка стала призером этапа Кубка мира по конькобежному спорту

28 Ноября 2021 07:29
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Казахстанка стала призером этапа Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала призером этапа Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в регионе Инцель в Германии. По итогам забегов на дистанции 1000 метров Алина Дауранова заняла второе место. Казахстанка показала результат 1:17:23.

По итогам конкурса в тройку лидеров вошли Смит Пиен (Нидерланды) и Анастасия Семенова (Россия).

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