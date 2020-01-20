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Казахстанка стала победительницей турнира ITF в парном разряде

20 Января 2020 10:53
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Казахстанка стала победительницей турнира ITF в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На международном турнире по теннису серии ITF, который с 13 января проходит в Анталье, победительницей парного разряда стала наша юная теннисистка 19-летняя Жибек Куламбаева в дуэте с китаянкой Эсинь Ма. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Жибек выступала и в одиночном разряде на этом соревновании, но во втором раунде из борьбы ее вытеснила итальянка Николь Фосса Хуэрго со счетом 5:7, 1:6.

В первом круге парного разряда Жибек и Эсинь со счётом 6:2, 6:3 уверенно обыграли японок Нану Кавагиши и Хоноку Кобаяши, после чего повергли китаянок Жанху Хан и Юсунь Ли – 7:5, 6:3, а затем хорватку Сильвию Нирич и словенку Нину Поточник – 1:6, 6:4, 10:5.

В финале девушки за 1 час 10 минут показали свое превосходство и обыграли россиянок Ксению Ласкутову и Анну Уреке. Итог финальной встречи на грунте – 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира составляет 15 000 долларов.


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Ключевые слова: Спорт,
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