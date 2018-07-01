Казахстанка стала первой на турнире по стендовой стрельбе в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В итальянском Тодди проходят сразу два международных турнира по стендовой стрельбе. Казахстанские спортсмены успешно стартовали на соревнованиях, которые продолжатся до 30 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Участие в турнире HH Sheikha Fatima Bind Mubarak Emirates GREEN CUP принимают около 170 представителей 22 стран. В дисциплине дубль-трап первое место заняла отечественная спортсменка Мария Дмитриенко, которая отобралась в финал шестой и сумела опередить соперниц.

В турнире Italian Open Green Cup Shotgun, участие в котором принимают спортсмены 15 стран, серебряным призером среди молодежи стал Александр Мухамедиев.

А в ските Александр Ещенко финишировал на пятом месте.

Отметим, казахстанская команда проходит подготовку к Азиатским Играм в Индонезии. Состав команды, которая отправится на главные континентальные старты, выглядит следующим образом: Владислав Мухамедиев, Александр Ещенко, Анастасия Давыдова, Мария Дмитриенко, Оксана Середа, Ольга Панарина, Асем Орынбай, Максим Коломоец, Виктор Хасянов, Андрей Могилевский.