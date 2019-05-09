Казахстанка стала Миссис Вселенной - 2019

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семейчанка Лейла Кульжанова завоевала Гран-при фестиваля красоты, моды и таланта Universe Beauty - 2019, став Миссис Вселенной - 2019, передает altaynews.kz.

Конкурс красоты Mrs. Universe - 2019 прошёл в Анталье, в Турции, с 1 по 8 мая. Фестиваль красоты, моды и таланта Universe Beauty - 2019 является Гранд-финалом самых престижных фестивалей красоты, моды и таланта.

На одной площадке собираются победители конкурсов и фестивалей из 30 стран мира. Фестиваль проходит под патронажем французского модельера Пьера Кардена, в составе жюри известные дизайнеры, деятели искусства, звезды шоу-бизнеса со всего мира.

Семейчанка Лейла Кульжанова приехала на этот конкурс как фаворитка - в короне и статусе Миссис Мира - 2018. В конце прошлого года она победила в Москве на фестивале красоты, моды и таланта World Beauty - 2018, завоевав право называться самой прекрасной замужней женщиной нашей планеты.



Лейла Кульжанова руководит в Семее филиалом одного из подразделений крупнейшего банка страны, участвует в благотворительности, активная общественница - член партии Nur Otan, Ассоциации деловых женщин Казахстана, в прошлом году стала обладательницей нескольких титулов на различных конкурсах красоты.



