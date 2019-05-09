Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 14 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанка стала Миссис Вселенной - 2019

9 Мая 2019 15:47 601
Поделиться:
Казахстанка стала Миссис Вселенной - 2019

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семейчанка Лейла Кульжанова завоевала Гран-при фестиваля красоты, моды и таланта Universe Beauty - 2019, став Миссис Вселенной - 2019, передает altaynews.kz.

Новости по теме

7-летняя карагандинка выступит на Little Miss World - 2019
Как отбирают участниц на «Мисс Казахстан-2019» Казахстанка выиграла конкурс «Miss Union Fashion-2019» в Ташкенте

Конкурс красоты Mrs. Universe - 2019 прошёл в Анталье, в Турции, с 1 по 8 мая. Фестиваль красоты, моды и таланта Universe Beauty - 2019 является Гранд-финалом самых престижных фестивалей красоты, моды и таланта.

На одной площадке собираются победители конкурсов и фестивалей из 30 стран мира. Фестиваль проходит под патронажем французского модельера Пьера Кардена, в составе жюри известные дизайнеры, деятели искусства, звезды шоу-бизнеса со всего мира.

Семейчанка Лейла Кульжанова приехала на этот конкурс как фаворитка - в короне и статусе Миссис Мира - 2018. В конце прошлого года она победила в Москве на фестивале красоты, моды и таланта World Beauty - 2018, завоевав право называться самой прекрасной замужней женщиной нашей планеты.
Казахстанка стала Миссис Вселенной - 2019

Лейла Кульжанова руководит в Семее филиалом одного из подразделений крупнейшего банка страны, участвует в благотворительности, активная общественница - член партии Nur Otan, Ассоциации деловых женщин Казахстана, в прошлом году стала обладательницей нескольких титулов на различных конкурсах красоты.
Казахстанка стала Миссис Вселенной - 2019
Казахстанка стала Миссис Вселенной - 2019

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив