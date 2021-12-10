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Казахстанка стала четвертой на этапе кубка мира по фристайл-акробатике

10 Декабря 2021 21:45
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Казахстанка стала четвертой на этапе кубка мира по фристайл-акробатике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Руке (Финляндия) завершились женские соревнования в рамках этапа Кубка мира по фристайл-акробатике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанка Жанбота Алдабергенова остановилась в шаге от тройки лучших. Она завершила выступление на четвертом месте.

Победу одержала украинка Анастасия Новосад. Второе место осталось за китаянкой Ментао Ксю. А Ольга Полюк (Украина) замкнула тройку лучших.


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