Казахстанка стала четвертой на этапе кубка мира по фристайл-акробатике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Руке (Финляндия) завершились женские соревнования в рамках этапа Кубка мира по фристайл-акробатике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка Жанбота Алдабергенова остановилась в шаге от тройки лучших. Она завершила выступление на четвертом месте.

Победу одержала украинка Анастасия Новосад. Второе место осталось за китаянкой Ментао Ксю. А Ольга Полюк (Украина) замкнула тройку лучших.