Казахстанка стала чемпионкой открытого первенства Сербии по настольному теннису

ЗРЕНЯНИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Сарвиноз Миркадирова завоевала «золото» на Открытом первенстве Сербии по настольному теннису, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сарвиноз Миркадирова выиграла золотую медаль в личном зачете среди кадетов в Открытом первенстве Сербии по настольному теннису (ITTF World Junior Circuit). Она показала уверенную игру, оказавшись сильнее соперниц из России - 3:1, Сербии - 3:0, Бразилии - 3:1, снова России - 3:0, опять Бразилии - 3:0.

В финале нашей спортсменке предстояла встреча со Светланой Дмитриенко. Миркадирова оказалась сильнее россиянки и одержала победу со счетом 3:2.



