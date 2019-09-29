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Казахстанка стала чемпионкой открытого первенства Сербии по настольному теннису
29 Сентября 2019 17:10
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ЗРЕНЯНИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Сарвиноз Миркадирова завоевала «золото» на Открытом первенстве Сербии по настольному теннису, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Сарвиноз Миркадирова выиграла золотую медаль в личном зачете среди кадетов в Открытом первенстве Сербии по настольному теннису (ITTF World Junior Circuit). Она показала уверенную игру, оказавшись сильнее соперниц из России - 3:1, Сербии - 3:0, Бразилии - 3:1, снова России - 3:0, опять Бразилии - 3:0.
В финале нашей спортсменке предстояла встреча со Светланой Дмитриенко. Миркадирова оказалась сильнее россиянки и одержала победу со счетом 3:2.
Ключевые слова: Спорт,
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