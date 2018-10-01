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Казахстанка стала чемпионкой мира по гиревому спорту в Латвии

12 Октября 2018 20:49 117
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Казахстанка стала чемпионкой мира по гиревому спорту в Латвии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по гиревому спорту в Латвии акмолинская спортсменка Меруерт Сулейменова завоевала золотую медаль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

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По информации ведомства, в латвийском городе Даугаупилс проходит чемпионат мира по гиревому спорту среди взрослых, юниоров U-22 и ветеранов. На этот форум собрались более 400 сильнейших спортсменов из 35 стран мира.

«На помосты чемпионата вышли и спортсмены Акмолинской области, которые уже завоевали золотую и бронзовую медали. Мастер спорта международного класса Меруерт Сулейменова в весовой категории 63 кг стала чемпионкой», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, бронзовым призером стал 11-классник Денис Долгашов. В весе 63 кг в сумме двоеборья он набрал 135 очков.


Казахстанка стала чемпионкой мира по гиревому спорту в Латвии 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт,
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Автор:

Оксана Матасова

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