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Казахстанка стала чемпионкой Азии по фехтованию

18 Октября 2018 15:00 108
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Казахстанка стала чемпионкой Азии по фехтованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Маниле (Филиппины) состоялся чемпионат Азии по фехтованию среди участниц до 23 лет. Казахстанским спортсменкам удалось завоевать первые два места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Успешно выступили в фехтовании на сабле Айбике Хабибуллина и Айгерим Сарыбаева. Хабибуллина завоевала золотую медаль. В свою очередь Сарыбаева отметилась «серебром».

Добавим, что спортсменки на прошедших Азиатских играх-2018 стали бронзовыми призерками.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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