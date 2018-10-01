Казахстанка стала чемпионкой Азии по фехтованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Маниле (Филиппины) состоялся чемпионат Азии по фехтованию среди участниц до 23 лет. Казахстанским спортсменкам удалось завоевать первые два места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Успешно выступили в фехтовании на сабле Айбике Хабибуллина и Айгерим Сарыбаева. Хабибуллина завоевала золотую медаль. В свою очередь Сарыбаева отметилась «серебром».

Добавим, что спортсменки на прошедших Азиатских играх-2018 стали бронзовыми призерками.