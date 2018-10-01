Новости
Казахстанка стала чемпионкой Азии по фехтованию
18 Октября 2018 15:00 108
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Маниле (Филиппины) состоялся чемпионат Азии по фехтованию среди участниц до 23 лет. Казахстанским спортсменкам удалось завоевать первые два места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Успешно выступили в фехтовании на сабле Айбике Хабибуллина и Айгерим Сарыбаева. Хабибуллина завоевала золотую медаль. В свою очередь Сарыбаева отметилась «серебром».
Добавим, что спортсменки на прошедших Азиатских играх-2018 стали бронзовыми призерками.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Боксер Тойбай уступил в финале юношеской Олимпиады-2018
- Боксер Айбек Оралбай завоевал «золото» юношеской Олимпиады
- Казахстанская боксерша стала бронзовым призером юношеской Олимпиады-2018
- Официально озвучен срок следующего боя Головкина
- О «Lady Sparta» сняли документальный фильм
- Сборная Казахстана по велоспорту выиграла «золото» на юношеской Олимпиаде
Загрузка...