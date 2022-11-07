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    22:36, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанка стала бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Баку

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Камила Берликаш завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    Камила Берликаш финишировала третьей в весовой категории свыше 78 килограммов. В схватке за бронзовую медаль она одержала победу над хорваткой Тиной Радич.

    Ранее сообщалось, что в первый день турнира казахстанец Гусман Кыргызбаев не смог завоевать бронзовую медаль. В категории до 66 килограммов он дошел до схватки за третье место, однако подняться на пьедестал не смог. Гусман уступил испанцу Давиду Торне.

    Также национальная сборная команда Казахстана по дзюдо готовится к Олимпиаде в Париже. Чтобы перенять мировой опыт и применять его в своих тренировках, летом из Франции в тренерский штаб пригласили именитого специалиста Стефана Трено.


    Фото: olympic.kz

    Теги:
    Дзюдо Спорт Боевые искусства
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