Казахстанка стала бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Баку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Камила Берликаш завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Камила Берликаш финишировала третьей в весовой категории свыше 78 килограммов. В схватке за бронзовую медаль она одержала победу над хорваткой Тиной Радич.

Ранее сообщалось, что в первый день турнира казахстанец Гусман Кыргызбаев не смог завоевать бронзовую медаль. В категории до 66 килограммов он дошел до схватки за третье место, однако подняться на пьедестал не смог. Гусман уступил испанцу Давиду Торне.

Также национальная сборная команда Казахстана по дзюдо готовится к Олимпиаде в Париже. Чтобы перенять мировой опыт и применять его в своих тренировках, летом из Франции в тренерский штаб пригласили именитого специалиста Стефана Трено.





Фото: olympic.kz