22:36, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6
Казахстанка стала бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Баку
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Камила Берликаш завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
Камила Берликаш финишировала третьей в весовой категории свыше 78 килограммов. В схватке за бронзовую медаль она одержала победу над хорваткой Тиной Радич.
Ранее сообщалось, что в первый день турнира казахстанец Гусман Кыргызбаев не смог завоевать бронзовую медаль. В категории до 66 килограммов он дошел до схватки за третье место, однако подняться на пьедестал не смог. Гусман уступил испанцу Давиду Торне.
Также национальная сборная команда Казахстана по дзюдо готовится к Олимпиаде в Париже. Чтобы перенять мировой опыт и применять его в своих тренировках, летом из Франции в тренерский штаб пригласили именитого специалиста Стефана Трено.
Фото: olympic.kz