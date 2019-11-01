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Казахстанка стала бронзовым призером ЧМ (U-23) по женской борьбе
1 Ноября 2019 09:12
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БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште продолжается чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанка Марина Седнева завоевала бронзовую медаль мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В весовой категории до 55 кг Марина Седнева в схватке за бронзовую медаль встречалась с представительницей Канады Карлой Гонсалес. Ей удалось сразу захватить преимущество по ходу схватки и завершить поединок со счетом 7:0. Выступающая в весовой категории до 68 кг Альбина Каиргельдинова уступила в схватке за бронзовую медаль представительнице Польши Наталье Стрзалке.
Ключевые слова: Спорт,
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