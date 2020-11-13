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Казахстанка создает за рубежом первый женский хоккейный бренд

13 Ноября 2020 02:00
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Казахстанка создает за рубежом первый женский хоккейный бренд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Булбул Картанбаева, ставшая первой в истории представительницей Казахстана в Национальной женской хоккейной лиге (NWHL) США и Канады, сообщила о том, что находится на пути к созданию первого женского хоккейного бренда, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, в прошлом году спортсменка подписала контракт с американским клубом «Метрополитен Риветерс», а летом 2020 года стала главным тренером хоккейного клуба США Princeton Tiger Lilies.

«Моя цель - сделать мир хоккея более ярким. Больше независимости для женщин-спортсменок и больше прав для игроков-женщин», - пояснила на своей странице в Instagram Булбул Картанбаева.

Видео, где Булбул демонстрирует казахскую национальную одежду, вызвало много восхищенных откликов у подписчиков и фанатов спортсменки.

«Я могу быть прекрасной казахской женщиной, могу быть хоккейный тренером, могу быть бизнес-вумен, твоим другом, наставником и учеником, могу быть моделью, и могу создать свой собственный бренд. Я могу быть хоккейным агентом для всех игроков по всему миру, могу быть серфером, могу быть ранимой и сильной. Я могу создать свою жизнь такой, какой хочу», - написала Булбул Картанбаева, призвав поддержать женщин-спортсменок.




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Жанара Мухамедиярова

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