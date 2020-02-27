Казахстанка скончалась в Пусане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка скончалась в Пусане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в курсе. Она умерла от болезни. По информации посольства Казахстана в Корее, 21 февраля в консульский отдел посольства с заявлением обратился гражданин РК, ее муж, с заявлением провести государственную регистрацию смерти своей супруги, которая скончалась в городе Пусан после продолжительной болезни», - сказал Айбек Смадияров.

Он также добавил, что в соответствии со стандартами оказания государственных услуг консульским отделом была незамедлительно выполнена работа по регистрации смерти казахстанской гражданки.

«Уже 25 февраля в посольство поступило дополнительное обращение супруга умершей с просьбой оказать финансовую помощь для оплаты в местную клинику за оказанные медицинские услуги на сумму 45 миллионов корейских вон, это около 40 тысяч долларов США. На погашение долгов граждан РК за медицинские услуги в бюджете загранучреждений и МИД финансирование не предусматривается. Однако, учитывая финансовые трудности данной семьи, посольством было направлено письмо в клинику с просьбой о предоставлении льгот или скидки. Многие наши граждане, когда едут за границу на лечение, перед тем, как проходить лечение, подписывают договор с клиникой, где четко указываются обязательства сторон. Им необходимо придерживаться этих обязательств и по максимуму выполнять их», - добавил Айбек Смадияров.