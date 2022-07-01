Казахстанка Сандугаш Кенжибаева впервые в карьере - в основе юниорского Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В финале квалификации Уимблдона воспитанница академии Team Kazakhstan одержала волевую победу над 85-й ракеткой мира среди игроков до 18 лет Исис ван ден Брейк из Нидерландов 6:1, 5:7, 10:8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

«Я безумно рада выйти в основу юниорского Уимблдона. На протяжении всей квалификации не допускала мыслей что-то вроде «еще один матч» или «еще один сет» и я выйду в основу. Думала, подобные чувства будут сильнее давить, поэтому настраивалась на каждый матч, как на последний. Впереди игровая неделя основы и постараюсь показать зрелищный теннис и бороться до конца», - сказала после матча Сандугаш.

Другая казахстанка Жанель Рустемова, к сожалению, в финале квалификации этого турнира уступила Эле Нале Милич из Словении со счётом 4:6, 3:6.

Фото: ktf.kz