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    Казахстанка Сандугаш Кенжибаева впервые в карьере - в основе юниорского Уимблдона

    1 Июля 2022, 20:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В финале квалификации Уимблдона воспитанница академии Team Kazakhstan одержала волевую победу над 85-й ракеткой мира среди игроков до 18 лет Исис ван ден Брейк из Нидерландов 6:1, 5:7, 10:8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    «Я безумно рада выйти в основу юниорского Уимблдона. На протяжении всей квалификации не допускала мыслей что-то вроде «еще один матч» или «еще один сет» и я выйду в основу. Думала, подобные чувства будут сильнее давить, поэтому настраивалась на каждый матч, как на последний. Впереди игровая неделя основы и постараюсь показать зрелищный теннис и бороться до конца», - сказала после матча Сандугаш.

    Другая казахстанка Жанель Рустемова, к сожалению, в финале квалификации этого турнира уступила Эле Нале Милич из Словении со счётом 4:6, 3:6.

    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Молодежь Теннис
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