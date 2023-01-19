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Казахстанка с победы стартовала на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

19 Января 2023, 14:40
Казахстанка с победы стартовала на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши продолжают выступление на чемпионате Азии-2023 до 22 лет, который проходит в столице Таиланда - Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представительница весовой категории до 50 кг Молдир Тойкова в своем первом бою встретилась с филиппинкой Мариэль Таландратой и одержала победу единогласным решением судей. При этом в первом раунде сопернице казахстанки отсчитали нокдаун.

Сегодня Анель Кудайберген (до 48 кг) не смогла сломить сопротивление Фарзоны Фозиловой из Узбекистана.

Помимо Кудайберген и Тойковой, на ЧА-2023 женскую сборную Казахстана по боксу представят Жансая Рахимберды (52 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг), Жасмин Кизатова (70 кг), Дана Дидай (75 кг), Гульсая Ержан (81 кг).


Фото: ochigava.com

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