Казахстанка Рыбакина с победы над американкой стартовала на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем стартовом матче 26-я ракетка мира Рыбакина встретилась с 65-м номером мирового рейтинга Бернардой Пера из США. Победу в дуэли одержала Рыбакина — 6:3, 6:2.

Соперницей казахстанки во втором раунде станет победительница матча между белоруской Александрой Саснович и бельгийской спортсменки Греетье Миннен.