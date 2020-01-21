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Казахстанка Рыбакина с победы над американкой стартовала на Australian Open
21 Января 2020 09:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В своем стартовом матче 26-я ракетка мира Рыбакина встретилась с 65-м номером мирового рейтинга Бернардой Пера из США. Победу в дуэли одержала Рыбакина — 6:3, 6:2.
Соперницей казахстанки во втором раунде станет победительница матча между белоруской Александрой Саснович и бельгийской спортсменки Греетье Миннен.
Ключевые слова: Спорт,
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