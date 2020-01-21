+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -11 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанка Рыбакина с победы над американкой стартовала на Australian Open

21 Января 2020 09:51
Поделиться:
Казахстанка Рыбакина с победы над американкой стартовала на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Казахстанка стала победительницей турнира ITF в парном разряде
Кто представит Казахстан на Australian Open-2020 Казахстанские теннисисты победили в парном разряде на турнире в Бангкоке Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила на турнире WTA в Австралии

В своем стартовом матче 26-я ракетка мира Рыбакина встретилась с 65-м номером мирового рейтинга Бернардой Пера из США. Победу в дуэли одержала Рыбакина — 6:3, 6:2.

Соперницей казахстанки во втором раунде станет победительница матча между белоруской Александрой Саснович и бельгийской спортсменки Греетье Миннен.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив