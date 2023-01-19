Казахстанка проиграла узбекистанке на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

19 Января 2023, 13:42

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В Бангкоке (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В женской сетке турнира свой стартовый поединок провела казахстанка Анель Кудайберген. Ее соперницей по бою весовой категории 48 килограммов стала Фарзона Фозилова из Узбекистана. По итогам трех раундов судьи отдали победу узбекистанской спортсменке.

Вчера на азиатском первенстве до 22 лет состоялось первое противостояние Казахстана и Узбекистана - представитель мужской сборной РК Махмуд Сабырхан (до 57 кг) в бою 1/8 финала нанес поражение Мирзабеку Мирзахалилову.

Фото: sports.kz