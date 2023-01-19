Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанка проиграла узбекистанке на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

19 Января 2023, 13:42
Казахстанка проиграла узбекистанке на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В Бангкоке (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В женской сетке турнира свой стартовый поединок провела казахстанка Анель Кудайберген. Ее соперницей по бою весовой категории 48 килограммов стала Фарзона Фозилова из Узбекистана. По итогам трех раундов судьи отдали победу узбекистанской спортсменке.

Вчера на азиатском первенстве до 22 лет состоялось первое противостояние Казахстана и Узбекистана - представитель мужской сборной РК Махмуд Сабырхан (до 57 кг) в бою 1/8 финала нанес поражение Мирзабеку Мирзахалилову.


Фото: sports.kz

Новости по теме
Казахстан понес вторую потерю на ЧА-2023 по боксу до 22 лет
Казахстанка с победы стартовала на ЧА-2023 по боксу до 22 лет
Первая ракетка Казахстана уверенно выиграла на старте Australian Open-2023
Теги:
Читайте также
Казахстан понес вторую потерю на ЧА-2023 по боксу до 22 лет
Казахстанка с победы стартовала на ЧА-2023 по боксу до 22 лет
Елена Рыбакина добилась яркой победы на Australian Open-2023
Первая ракетка Казахстана уверенно выиграла на старте Australian Open-2023
Юлия Путинцева вылетела с Australian Open-2023
Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли во второй круг Australian Open
Казахстан вышел в полуфинал хоккейного турнира Универсиады-2023
«Барыс» сыграет с «Трактором» в Челябинске
Новости партнеров
Популярное
1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза

Лента новостей