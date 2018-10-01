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Казахстанка принесла третью медаль на юношеских Олимпийских играх
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Бронзовую медаль юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе завоевала жительница Шымкента Стелла Суханова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Она оказалась в тройке лидеров по гребле на байдарке-одиночке. В полуфинале Суханова уступила Эстер Реднесси из Венгрии, чем обеспечила себе место в заплыве на бронзу. Свою соперницу немку Джину Зинт она опередила почти на 3 секунды, став в итоге третьей.
«Не могу словами передать, гонка была очень сложная. Тяжело досталась бронзовая медаль. Рада за свою страну. Это очень высокий результат для нас в этом виде спорта. Было тяжело плыть со стороны, потому что тяжело было зайти в поворот. В полуфинале неуверенно шла, а в заплыве за бронзу собралась», - поделилась эмоциями С. Суханова.
Отметим, согласно данным Национального Олимпийского Комитета РК в активе сборной Казахстана теперь 4 медали. У Диаса Бахраддина золотая медаль в гребле на каноэ-одиночке, золото также у дзюдоиста Бекарыса Садуакаса, серебро - у дзюдоистки Маргариты Гриценко.
Фото:www.olympic.kz
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