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Казахстанка примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису

21 Января 2022 22:14
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Казахстанка примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 января интернациональный клуб SV SCOTT (Йена) в составе Анастасии Лавровой (Казахстан), Эдже Харак (Турция), Майя Кунац (Беларусь), Карлин ван Лиероп (Голландия) сыграет в Тоштедте матч против одного из лидеров второй немецкой Бундеслиги по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Им предстоит сразиться с MTV. Соперник именитый, со славной историей: на протяжении 11 лет успешно выступал в элитном дивизионе.

С 2006 года руководство клуба изменило свою концепцию под девизом «Возможность для талантов региона» и стало формировать MTV молодыми игроками Нижней Саксонии. В нынешнем сезоне спортсменки MTV провели восемь игр, одержали семь побед, занимают в турнирной таблице второе место и уверенно рвутся в первый дивизион чемпионата Германии. SV SCOTT (Йена) на пятом месте.


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