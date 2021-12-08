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    22:44, 07 Декабрь 2021 | GMT +6

    Казахстанка примет участие в ITTF World Hopes Week&amp;Challenge

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 14 декабря в Аммане (Иордания) пройдет ITTF World Hopes Week & Challenge (Всемирная неделя надежд Международной федерации настольного тенниса), где соберутся юные таланты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В программе примут участие 20 мальчиков и 20 девочек из Бельгии, Венгрии, Доминиканской Республики, Египта, Индии, Испании, Ирана, Иордании, Казахстана, Колумбии, Таиланда, Туниса, Малайзии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сирии, Сингапура, США, Украины, Чехии, Эквадора, Шри-Ланки, ЮАР.

    Опытные наставники Ева Джелер (Австралия), Золтан Баторфи (Венгрия), Пачинте Осман (Египет), Матильда Экхольм (Швеция), Ахмед Аль-Моханнади (Катара) проведут совместный тренировочный сбор, организуют турнир, по результатам которого выберут команду ITTF Hopes.

    Честь Казахстана представит 12-летняя Акку Темирханова из Актау.


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