Казахстанка получила травмы в смертельном ДТП в Алтайском крае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Среди пострадавших в ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск есть гражданка Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск одна гражданка РК получила травмы. Она госпитализирована в ближайшую больницу. Состояние у нее хорошее, находится под наблюдением врачей», - сообщил Айбек Смадияров в ответ на запрос редакции.

Напомним, два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Алтайском крае.

Как сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, автобус следовал по маршруту Новосибирск - Семей.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских», - добавила Антошкина.