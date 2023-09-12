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    14:47, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанка подозревается в убийстве в Турции: вопрос ее экстрадиции прокомментировали в МИД

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос возможной экстрадиции казахстанки, совершившей убийство в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, данный вопрос обсуждается по консульской линии. Во-вторых, если человек совершил преступление или якобы совершил и находится под следствием, то речи об экстрадиции не идет. Экстрадиция только после опубликования и вступления в силу приговора», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    Представитель МИД также не смог ответить на вопрос о сроках процесса.

    «Вопрос к правоохранительным органам Турции. Как они быстро проведут следствие», - ответил А. Смадияров.

    31 августа текущего года в городе Бурсе была задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Сейчас ведется следствие.


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