Казахстанка подозревается в убийстве в Турции: вопрос ее экстрадиции прокомментировали в МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал вопрос возможной экстрадиции казахстанки, совершившей убийство в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, данный вопрос обсуждается по консульской линии. Во-вторых, если человек совершил преступление или якобы совершил и находится под следствием, то речи об экстрадиции не идет. Экстрадиция только после опубликования и вступления в силу приговора», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Представитель МИД также не смог ответить на вопрос о сроках процесса.

«Вопрос к правоохранительным органам Турции. Как они быстро проведут следствие», - ответил А. Смадияров.

31 августа текущего года в городе Бурсе была задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Сейчас ведется следствие.