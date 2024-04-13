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    18:51, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Жительница Костаная почти 40 лет прожила с паспортом страны, которой нет

    паспорт ссср
    Фото: gaiussr.livejournal.com

    Прокуратурой Карабалыкского района в рамках реализации проекта «Счастливое и безопасное детство» при проверке одной из семей установлена жительница пенсионного возраста, у которой отсутствовал документ, удостоверяющий личность, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

    Согласно пояснениям женщины с 1985 года она проживала на территории Республики Казахстан с паспортом СССР, из-за чего не могла оформить документы для получения пенсии.

    В результате принятых мер миграционной службой женщине оказана помощь в получении нового удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

    В настоящее время оказывается помощь в оформлении пенсионных выплат.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Паспорт Костанайская область Прокуратура Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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