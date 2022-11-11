17:56, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6
Казахстанка побывала в нокдауне и выиграла «золото» ЧА-2022 по боксу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова провела финальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Она сразилась за «золото» в весовой категории до 57 килограммов с японкой Ирие Сеной и одержала победу раздельным решением судей, побывав в нокдауне в третьем раунде. Таким образом, Ибрагимова завоевала золотую медаль континентального первенства.
Ранее по ходу турнира Карина Ибрагимова также победила в противостояниях с Им Ае Джи из Южной Кореи и филиппинкой Нести Петесио. Что касается других достижений казахстанской спортсменки в любительской карьере, то в этом году она становилась бронзовой чемпионкой мира – турнир проходил в Стамбуле (Турция).
Фото: sports.kz