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    17:56, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанка побывала в нокдауне и выиграла «золото» ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова провела финальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Она сразилась за «золото» в весовой категории до 57 килограммов с японкой Ирие Сеной и одержала победу раздельным решением судей, побывав в нокдауне в третьем раунде. Таким образом, Ибрагимова завоевала золотую медаль континентального первенства.

    Ранее по ходу турнира Карина Ибрагимова также победила в противостояниях с Им Ае Джи из Южной Кореи и филиппинкой Нести Петесио. Что касается других достижений казахстанской спортсменки в любительской карьере, то в этом году она становилась бронзовой чемпионкой мира – турнир проходил в Стамбуле (Турция).


    Фото: sports.kz

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