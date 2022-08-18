Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстанка поборется за бронзовую медаль чемпионата мира U20
18 Августа 2022 22:18

Казахстанка поборется за бронзовую медаль чемпионата мира U20

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Софии продолжается чемпионат мира U20 по женской борьбе. Казахстанка Мадина Аман пробилась в схватку за бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она поспорит за награду в весовой категории до 59 килограммов. Против нее выступит Александра Витос (Польша).

В полуфинале Мадина уступила Виктории Борсос из Венгрии - 6:7.


Фото: olympic.kz


Новости по теме
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Казахстанские баскетболисты сыграли с Китаем в отборе на чемпионат мира
Объявлен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на чемпионат мира
Читайте также
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Елена Рыбакина проиграла на старте US Open
Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Новости партнеров
Популярное
1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив