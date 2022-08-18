18 Августа 2022 22:18

Казахстанка поборется за бронзовую медаль чемпионата мира U20

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Софии продолжается чемпионат мира U20 по женской борьбе. Казахстанка Мадина Аман пробилась в схватку за бронзовую медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она поспорит за награду в весовой категории до 59 килограммов. Против нее выступит Александра Витос (Польша).

В полуфинале Мадина уступила Виктории Борсос из Венгрии - 6:7.

Фото: olympic.kz