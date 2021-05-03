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    05:55, 03 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанка победила в парном разряде на теннисном турнире в Египте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка стала победительницей парного и финалисткой одиночного разряда турнира серии ITF в столице Египта, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, Ж ибек Куламбаева в тандеме с итальянкой Николь Фосса не входила в число сеянных на турнире. Первым «жертвой» Куламбаевой и Фоссы на стадии 1/4-й финала пал третий дуэт соревнования - Наталья Седильская (Германия)/Анита Хусарич (Босния и Герцоговина) – 6:2, 6:2.

    В полуфинале казахстанка и итальянка не менее впечатляюще обыграли вторую сеянную пару – болгарок Петью Аршинкову и Гергану Топалову – 6:0, 6:3.

    В решающем матче Куламбаевой и Фосса достался первый тандем соревнований - россиянка Элина Аванесян и румынка Оана Гаврила.

    Несмотря на то, что Куламбаева и Фосса в этой игре встречались с главными фаворитами, они не встретили особого сопротивления – 6:2, 6:3. И казахстанско-итальянский дуэт стал лучшим! Так Куламбаева записала себе в актив второй титул в сезоне и восьмой в карьере.
    В финале одиночного разряда Жибек не хватило совсем немного для победы. В трех сетах она уступила Элине Аванесян - 6:3, 4:6, 4:6. Напомним, казахстанка обыграла россиянку в финале парного разряда. Также ранее побеждала её и в одиночном разряде в том же Египте – в четвертьфинале в декабре прошлого года, в двух партиях - 6:3, 6:2.


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