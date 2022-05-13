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Казахстанка победила на турнире по маунтинбайку в Турции
13 Мая 2022 12:25

Казахстанка победила на турнире по маунтинбайку в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кубок Мимара Синана по маунтинбайку прошел в Кайсери, Турция. Казахстанские велосипедисты успешно выступили на этом соревновании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди мужчин казахстанец Денис Сергиенко занял второе место, Егор Карасев - третье. Темирлан Мухамедиянов стал четвертым.

Среди женщин не было равных Алине Саркуловой, она стала победительницей турнира.


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