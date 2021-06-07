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    18:08, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанка Отгонцэцэг Галбадрах стартовала с победы на чемпионате мира по дзюдо

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    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо. Казахстанка Отгонцэцэг Галбадрах начала его с победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
    В первый день медали будут разыграны в категории до 60 килограммов (мужчины) и 48 (женщины) килограммов.
    У женщин Галбадрах в первом круге выиграла у Люси Мамиры (Венгрия).
    В этом же весе Абиба Абужакынова уступила Юджеон Кан (Южная Корея).
    Отгонцэцэг в следующем раунде сразится с Присциллой Моранд из Маврикия.
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