Казахстанка Отгонцэцэг Галбадрах стартовала с победы на чемпионате мира по дзюдо

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо. Казахстанка Отгонцэцэг Галбадрах начала его с победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В этом же весе Абиба Абужакынова уступила Юджеон Кан (Южная Корея). Отгонцэцэг в следующем раунде сразится с Присциллой Моранд из Маврикия.

У женщин Галбадрах в первом круге выиграла у Люси Мамиры (Венгрия).

В первый день медали будут разыграны в категории до 60 килограммов (мужчины) и 48 (женщины) килограммов.