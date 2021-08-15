Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка потеряла паспорт 15-летней девочки - дочери своего гражданского мужа - и оставила ее в аэропорту Анталии в Турции, сама улетев в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Министерства иностранных дел РК прокомментировали инцидент.

«Консул Казахстана в Турции на связи с девочкой. Вопрос на контроле», - сообщили в МИДе.

Мама девочки Асыл Несикпаева подробно рассказала о случившемся.

«Мой ребенок с семьей бывшего мужа собрались отдохнуть в Турции. Доверенность была выписана на супругу мужа, потому что они вылетали на день раньше, с 5 на 6 августа. Бывший супруг должен был полететь через два дня. Я выписал доверенность, ребенок благополучно долетел. А обратно в Казахстан прилететь не получилось. Сейчас в 10:30 она мне позвонила и говорит, что осталась в аэропорту. Мачеха потеряла паспорт. О потере паспорта она рассказала ребенку только по пути в аэропорт, подробности точно не могу сказать. Но находясь в отеле, она ничего не сказала ребенку. Все это выяснилось только в аэропорту. В итоге она ребенка оставляет и вылетает сама. Супруга мужа обратно летит в Казахстан сейчас, а в это время мой ребенок находится в Турции», - рассказала мама девочки.

Отец девочки сейчас находится в Турции на самоизоляции. Перед вылетом у него оказался положительный ПЦР-тест на коронавирус.

«Факт в том, что доверенность выписана на мачеху, супругу мужа. Она должна была взять ответственность. Она не имеет права оставлять ребенка. Туроператор объяснил мне, если потерян паспорт, опекун на которого выписана доверенность, должна сообщить туроператору, те, в свою очередь, подключают посольство. С отцом тоже связаться не могу. Они живут в гражданском браке. Эта женщина сама ведет набор детей в детский сад. Я не знаю, как вообще этот человек может заниматься детьми, если оставляет 15-летнего ребенка в аэропорту в чужой стране. Не ставит в известность меня, как мать», - выразила недовольство мама девочки.