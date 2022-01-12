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Казахстанка - о ситуации с застрявшими туристами в Шардже: Сердце болит за пожилых и детей

12 Января 2022 15:52
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Казахстанка - о ситуации с застрявшими туристами в Шардже: Сердце болит за пожилых и детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Замира Бейсенбек считает, что ей удалось чудесным образом вылететь из Шарджи (ОАЭ). Ее рейс до Алматы выпал в дни, когда в Казахстане началась антитеррористическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы должны были улететь 7 января. Мы не получали никакой информации, самостоятельно добывали данные через сотрудника AirAstana, через Flightradar (карта полетов самолетов онлайн – прим.ред.). Мы видели, что у самолета, который должен был лететь из Нур-Султана в Алматы, а оттуда в Шарджу, был неопределенный статус, и поняли, что вовремя мы не улетим. Другие казахстанцы уезжали в аэропорт, и вечером возвращались обратно», - рассказала она в интервью корреспонденту агентства.

На тот момент, по словам казахстанки, в Шардже было около 300 человек. Возможность вернуться домой ждали пассажиры, чьи рейсы отменились 5 и 7 января.

Помощь гражданам Казахстана, застрявшим в ОАЭ, начали оказывать волонтеры-казахстанцы, проживающие в городе. Создан специальный чат в Telegram, со всеми поддерживается связь.

«Мы приехали в отель, забрали наши вещи. Оттуда нас забрала волонтер из Казахстана - Меруерт Шакенова. Она привезла нас к себе домой, поселила нас со своей большой семьей, выделила нам комнату. Нас приняли замечательно. А когда уезжали, она оплатила нам такси. А такси у них очень дорогое – примерно 25 тысяч тенге», - вспомнила Замира.

По ее словам, волонтерам на тот момент удалось собрать почти 40 тысяч дирхам (по текущему курсу Нацбанка это свыше 4,5 млн тенге) в помощь казахстанцам. Они предоставляли транспорт, а также готовили горячую еду.

9 января Замира приехала в аэропорт Шарджи, так как регулярные рейсы в Казахстан в обычном режиме выполнялись через день. Там с казахстанцами взаимодействовал консул РК. Именно он помог Замире и еще 29 застрявшим пассажирам улететь на свободных местах в самолете, рейс которого была запланирован на 9 января. Самолет приземлился в аэропорту Нур-Султана, оттуда она смогла попасть в Алматы, но уже на поезде.

На 10 января в Шардже оставалось 197 казахстанцев. Консул дал обещание помочь вылететь всем остальным в течение двух дней, но пока вопрос остается нерешенным.

«Есть рейсы из Дубая, но из Шарджи ни одного, про него вообще забыли. Нам удалось каким-то чудесным образом вылететь из Шарджи. Наши земляки нам очень-очень помогли и до сих пор помогают. Сейчас мы дома, но все еще состоим в чатах, потому что переживаем за наших соотечественников. Там пожилые и дети, сердце разрывается. В чатах есть волнение. Мы получили большой стресс от пережитого. Во время всего этого хаоса от авиакомпании FlyArystan не было ни одного комментария. Только сегодня всем дают ответ», - поделилась Замира Бейсенбек.

Пассажирам приходит сообщение от перевозчика, что ближайшие рейсы до казахстанских городов Нур-Султан и Шымкент доступны только на 22 января.

Напомним, что казахстанцы застряли также в других зарубежных городах. На данный момент поэтапно восстанавливается международное воздушное сообщение - 18 из 20 аэропортов Казахстана функционируют в штатном режиме. Закрытыми остаются аэропорты Алматы и Талдыкоргана. Авиакомпании налаживают регулярность рейсов.

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#Туризм   #ОАЭ   #ЧП-2022  
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Автор:

Анеля Касымова

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