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Казахстанка не смогла пробиться во второй круг турнира WTA
12 Февраля 2022 20:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Анна Данилина завершила свое выступление в Дубае в одиночном разряде на турнире WTA 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Данилина проиграла уже в первом круге квалификации спортсменке из Украины Даяне Ястремской в двух сетах со счетом 6:7 и 0:6.
Встреча двух теннисисток продлилась один час и 28 минут.
Во время мачта казахстанка совершила одну двойную ошибку и один раз подала на вылет.
Стоит напомнить, что на недавно прошедшем Открытом чемпионате Австралии Данилина показала отличный результат в парном разряде, где она дошла до финала розыгрыша «даблов», что позволило ей оказаться на 25 месте мирового рейтинга.
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