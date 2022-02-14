Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанка не смогла напрямую отобраться в финал фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
14 Февраля 2022 13:31
Поделиться:
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Пекине стартовала первая квалификация в лыжной акробатике у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеПекин-2022: первые медали разыграют в женском монобобе Швейцарский горнолыжник победил в гигантском слаломе на Олимпиаде Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля
Первой из казахстанских спортсменок на старт вышла Акмаржан Калмурзаева. Она завершила свой прыжок с 70.86 баллами и не смогла войти в шестерку лучших, дающих право на прямой выход в финал.
Также сегодня в квалификации выступит другая казахстанка Жанбота Алдабергенова.
Напомним, что по регламенту соревнований, спортсменки, не сумевшие получить путевку в финал в первой квалификации, получат шанс сделать это во второй попытке. Она запланирована на 13:45. Финалы стартуют с 17:00.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанская фристайлистка неудачно стартовала в квалификации акробатики на Олимпиаде
- Стали известны позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP
- Команда Казахстана по фехтованию на шпаге выступила на этапе Кубка мира в Сочи
- Казахстанские теннисистки узнали позиции в рейтинге WTA
- Пекин-2022: первые медали разыграют в женском монобобе
- Швейцарский горнолыжник победил в гигантском слаломе на Олимпиаде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047