Казахстанка не смогла напрямую отобраться в финал фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Пекине стартовала первая квалификация в лыжной акробатике у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первой из казахстанских спортсменок на старт вышла Акмаржан Калмурзаева. Она завершила свой прыжок с 70.86 баллами и не смогла войти в шестерку лучших, дающих право на прямой выход в финал.

Также сегодня в квалификации выступит другая казахстанка Жанбота Алдабергенова.

Напомним, что по регламенту соревнований, спортсменки, не сумевшие получить путевку в финал в первой квалификации, получат шанс сделать это во второй попытке. Она запланирована на 13:45. Финалы стартуют с 17:00.