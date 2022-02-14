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Казахстанка не смогла напрямую отобраться в финал фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022

14 Февраля 2022 13:31
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Казахстанка не смогла напрямую отобраться в финал фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Пекине стартовала первая квалификация в лыжной акробатике у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Первой из казахстанских спортсменок на старт вышла Акмаржан Калмурзаева. Она завершила свой прыжок с 70.86 баллами и не смогла войти в шестерку лучших, дающих право на прямой выход в финал.

Также сегодня в квалификации выступит другая казахстанка Жанбота Алдабергенова.

Напомним, что по регламенту соревнований, спортсменки, не сумевшие получить путевку в финал в первой квалификации, получат шанс сделать это во второй попытке. Она запланирована на 13:45. Финалы стартуют с 17:00.

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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